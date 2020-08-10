Раскрыты подробности грядущей презентации iPhone 12

Для начала стоит отметить, что источники ресурса сообщили, что осенняя презентация Apple, как и WWDC 2020, пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого, инсайдеры рассказали, что в рамках мероприятия будут представлены сразу четыре модели iPhone 12, новые iPad, Apple Watch и т.д. Полный перечень анонсируемых устройств в порядке их представления выглядит так:

Apple Card iPad 8 Apple Watch 6 iPhone 12 iPhone 12 Max AirTag iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max AirPower

Если взглянуть на список, то в глаза бросается долгожданный анонс AirTag и AirPower — двух устройств, которые были отменены в самый последний момент. В случае с метками AirTag, компания, видимо, просто довела технологию до ума, в то время как с AirPower яблочному техногиганту явно пришлось поработать отдельно — как известно, площадка для беспроводной зарядки долгое время не могла справиться с перегревом и прочими неприятными болячками.