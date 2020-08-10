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Раскрыты подробности грядущей презентации iPhone 12

Нас ждет очень насыщенное событие
Благодаря популярному китайскому интернет-ресурсу Mydrivers были раскрыты подробности грядущей презентации iPhone 12. В числе прочего, издание сообщило, какие устройства и в каком порядке будут представлены в рамках мероприятия.

Для начала стоит отметить, что источники ресурса сообщили, что осенняя презентация Apple, как и WWDC 2020, пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого, инсайдеры рассказали, что в рамках мероприятия будут представлены сразу четыре модели iPhone 12, новые iPad, Apple Watch и т.д. Полный перечень анонсируемых устройств в порядке их представления выглядит так:

  1. Apple Card
  2. iPad 8
  3. Apple Watch 6
  4. iPhone 12
  5. iPhone 12 Max
  6. AirTag
  7. iPhone 12 Pro
  8. iPhone 12 Pro Max
  9. AirPower

Если взглянуть на список, то в глаза бросается долгожданный анонс AirTag и AirPower — двух устройств, которые были отменены в самый последний момент. В случае с метками AirTag, компания, видимо, просто довела технологию до ума, в то время как с AirPower яблочному техногиганту явно пришлось поработать отдельно — как известно, площадка для беспроводной зарядки долгое время не могла справиться с перегревом и прочими неприятными болячками.