Раскрыты подробности и дата анонса "умных" часов производителя Xiaomi Mi Band

По данным источников, Amazfit T-Rex Pro оснастят AMOLED дисплеем на 1,3 дюйма с разрешением 360 x 360 пикселей. Также в новинке будет датчик ускорения, гироскоп, высотомер и геомагнитный датчик. Отмечается и поддержка GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Согласно предварительным данным, купить Amazfit T-Rex Pro можно будет за 170 евро или около 15 тыс рублей.