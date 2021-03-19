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Раскрыты подробности и дата анонса "умных" часов производителя Xiaomi Mi Band
Amazfit T-Rex Pro
Раскрыты подробности и дата анонса "умных" часов производителя фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band - компании Huami. Известно, что новинку покажут уже 23 марта, а ее потенциальное название Amazfit T-Rex Pro.
Представители компании поделились рядом тизеров, на которых сами часы не представлены, зато отчетливо прослеживается их силуэт. Благодаря этому стало понятно, что в часах будет круглый циферблат.
По данным источников, Amazfit T-Rex Pro оснастят AMOLED дисплеем на 1,3 дюйма с разрешением 360 x 360 пикселей. Также в новинке будет датчик ускорения, гироскоп, высотомер и геомагнитный датчик. Отмечается и поддержка GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.
Согласно предварительным данным, купить Amazfit T-Rex Pro можно будет за 170 евро или около 15 тыс рублей.