Раскрыты подробности новейшей перспективной авиационной бомбы «Гром»
Это та самая бомба, которая была создана на базе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, сообщает Военно-промышленный курьер. В свою очередь испытание «Грома» проходило с помощью тяжёлого ударного беспилотника «Охотник», который сам является ведомым истребителя пятого поколения Су-57.
Модульное построение этого боеприпаса «Гром» предоставляет практически неограниченные возможности по созданию модификаций с различными типами боевого снаряжения и систем наведения. А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу.
Также топ-менеджер поделился финансовыми успехами своей компании. По его словам, чистая прибыль КТРВ по итогам 2020 года составила 22,8 млрд рублей.