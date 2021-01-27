Раскрыты подробности новейшей перспективной авиационной бомбы «Гром»

Это та самая бомба, которая была создана на базе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, сообщает Военно-промышленный курьер. В свою очередь испытание «Грома» проходило с помощью тяжёлого ударного беспилотника «Охотник», который сам является ведомым истребителя пятого поколения Су-57.