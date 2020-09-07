Раскрыты подробности новых "умных" часов с NFC из Китая
Согласно публикации проверенного интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station, прямо сейчас китайский техногигант занимается разработкой нового устройства. Что важно, ему удалось увидеть часы вживую, причем, по его словам, лишь “мужскую” 46 мм версию.
По словам инсайдера, условные VIvo Watch получили полноценный OLED-дисплей, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и сразу ряд полезных датчиков: датчик частоты сердечных сокращений, датчик насыщенности крови кислородом и т.д. Возможно, компания выпустит сразу две версии часов: 46 и 42 мм.
Стоит отметить, что велика вероятность того, что устройство будет работать не на внутренней разработке, а на Wear OS, как минимум на глобальном рынке. По крайней мере, именно это произошло со смарт-часами “соседней” для Vivo компании - Oppo. Обе, напомним, принадлежат китайскому гиганту BBK.