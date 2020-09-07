Раскрыты подробности новых "умных" часов с NFC из Китая

Согласно публикации проверенного интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station, прямо сейчас китайский техногигант занимается разработкой нового устройства. Что важно, ему удалось увидеть часы вживую, причем, по его словам, лишь “мужскую” 46 мм версию.

По словам инсайдера, условные VIvo Watch получили полноценный OLED-дисплей, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и сразу ряд полезных датчиков: датчик частоты сердечных сокращений, датчик насыщенности крови кислородом и т.д. Возможно, компания выпустит сразу две версии часов: 46 и 42 мм.