Раскрыты подробности о заражении COVID-19 в Кремле

Поделиться информацией на эту тему решил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, специалисты зафиксировали высокое число случаев заражения коронавирусом среди сотрудников администрации главы РФ.

В то же время представитель Кремля отметил, что делается всё возможное, чтобы успешно сдерживать распространение инфекции. Одним из способов добиться этого — оставить большую часть сотрудников работать на удалёнке.

Песков также напомнил, что вакцинация — это очень важно. С её помощью можно избежать осложнений в случае, если человек всё же заболел.

Пресс-секретарь признал, что в администрации президента есть антиваксеры. Но к ним по отношению к ним занимают «непримиримую позицию».