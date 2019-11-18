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Раскрыты подробности первой электронной книги от Xiaomi
Предзаказ устройства станет доступным 20 ноября
В сеть утекли подробности первой электронной книги китайского гиганта Xiaomi, тогда как компания планировала открыть сбор средств на устройство лишь через два дня.
Так, стало известно, что Xiaomi Mi Reader оборудован процессором с четырьмя ядрами, а также одним ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней. Что касается экрана новинки, то он имеет HD разрешение, а также плотность пикселей 212 ppi. Вес устройства равен всего 178 г.
Электронная книга Xiaomi поддерживает наиболее распространенные текстовые форматы, в числе которых txt,epub, pdf, doc и другие. Кроме того, Xiaomi Mi Reader может синхронизироваться со смартфоном.
Предзаказ устройства можно оформить уже 20 ноября. Стоимость устройства составит порядка 579 юаней или около пяти тыс рублей.