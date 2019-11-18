Раскрыты подробности первой электронной книги от Xiaomi

Так, стало известно, что Xiaomi Mi Reader оборудован процессором с четырьмя ядрами, а также одним ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней. Что касается экрана новинки, то он имеет HD разрешение, а также плотность пикселей 212 ppi. Вес устройства равен всего 178 г.