Раскрыты подробности первых «умных» часов Google, которые выйдут в 2022 году

В сети всплыла информация, судя по которой устройство разрабатывается под кодовым именем «Rohan». За создание часов отвечает команда Pixel, а не Fitbit, как считали многие. До сих пор нет точного понимания, будет ли Google называть новинку Pixel Watch или решит запустить новую линейку, как это было с Google Home в случае с «умными» колонками.

Ожидается, что часы получат базовые функции фитнес-трекинга, включая подсчёт шагов и отслеживание сердечного ритма пользователя. Также поисковый гигант работает над интеграцией Fitbit в Wear OS.

На данный момент в качестве предположительного срока релиза носимого гаджета от Google называется весна 2022 года. Если это так, то компания либо проведёт отдельное мероприятие для представления устройства, либо сместит анонс Google Pixel 6a с августа на весну и уже вместе с ним покажет публике условные Pixel Watch.