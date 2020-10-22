Раскрыты подробности смерти одного из испытателей вакцины от коронавируса

Тестирование препарата проходило в Бразилии, а пролить свет на случившееся взялись источники американского издания. В свою очередь представители компании, создавшей вакцину, отказались давать какие-либо комментарии по поводу смерти участника тестов вакцины от COVID-19. Они заявили, что подобное запрещено правилами проведения испытаний и принципами конфиденциальности.

Напомним, что ранее о смерти добровольца сообщили журналисты Reuters. По их словам, он скончался “в результате осложнений от COVID-19”.