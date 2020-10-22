Наука и технологии
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Раскрыты подробности смерти одного из испытателей вакцины от коронавируса
Официальные источники при этом продолжают хранить молчание
В сети появилась свежая информация о смерти одного из испытателей вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Как оказалось, участнику эксперимента не вводили аппарат — судя по всему, он состоял в группе, которой дали плацебо.
Тестирование препарата проходило в Бразилии, а пролить свет на случившееся взялись источники американского издания. В свою очередь представители компании, создавшей вакцину, отказались давать какие-либо комментарии по поводу смерти участника тестов вакцины от COVID-19. Они заявили, что подобное запрещено правилами проведения испытаний и принципами конфиденциальности.
Напомним, что ранее о смерти добровольца сообщили журналисты Reuters. По их словам, он скончался “в результате осложнений от COVID-19”.