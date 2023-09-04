Раскрыты подробности создания российского водородного поезда

Раскрыты подробности создания российского водородного поездаПервый локомотив ожидается уже к 2026 году
В России активно разрабатывается проект по созданию водородного поезда, который находится на раннем этапе разработки. Об этом сообщил гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.
На данный момент холдинг проектирует универсальную платформу для поездов, которая будет совместима как с водородным, так и с другими видами топлива.
Липа подчеркнул, что работа над водородной установкой идёт тяжело и непросто. Однако, в РЖД уже ожидают первый маневровый локомотив на водороде к 2026 году. Испытания планируют провести на полигоне в Сахалинской области.
Напомним, что ещё в 2019 году было подписано соглашение между РЖД, Росатомом, Трансмашхолдингом и властями Сахалинской области о сотрудничестве в области железнодорожного сообщения с применением водородных топливных элементов.
В рамках него Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, а Трансмашхолдинг — за разработку и изготовление водородного поезда.