Раскрыты подробности создания российского водородного поезда

На данный момент холдинг проектирует универсальную платформу для поездов, которая будет совместима как с водородным, так и с другими видами топлива.

Липа подчеркнул, что работа над водородной установкой идёт тяжело и непросто. Однако, в РЖД уже ожидают первый маневровый локомотив на водороде к 2026 году. Испытания планируют провести на полигоне в Сахалинской области.

Напомним, что ещё в 2019 году было подписано соглашение между РЖД, Росатомом, Трансмашхолдингом и властями Сахалинской области о сотрудничестве в области железнодорожного сообщения с применением водородных топливных элементов.

В рамках него Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, а Трансмашхолдинг — за разработку и изготовление водородного поезда.