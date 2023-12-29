Раскрыты подробности второго поколения еще невышедшего AR-шлема Apple Vision Pro

Vision Pro 2 будет оснащен улучшенной технологией дисплея, обеспечивающей более яркое изображение и более эффективное использование энергии по сравнению с оригинальной моделью.

Новый Vision Pro 2 будет использовать OLEDoS-дисплей, который представляет собой значительное улучшение по сравнению с WOLED-панелями, используемыми в текущей модели.

OLEDoS-дисплеи производят цвет и свет от близлежащих RGB субпикселей на одном слое, что делает их ярче и устраняет необходимость в дополнительном цветовом фильтре. Это также делает процесс более эффективным, что значительно способствует сохранению заряда батареи.

Согласно отчету, Samsung может быть поставщиком этой технологии дисплея. Корейская корпорация заменит Sony в качестве поставщика дисплеев для Apple, если обновление будет успешно реализовано.

Кроме того, сообщается, что Apple может представить бюджетные варианты Vision Pro в 2025 году, хотя эта информация пока не подтверждена.