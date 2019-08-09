Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества

Что самое интересное — речь идет не о каких-то дальних галактиках, до которых люди доберутся лишь через тысячу лет. Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.

Израильские астрономы Амри Вандель и Лев Таль-Ор недавно опубликовали результаты собственных исследований, начатых еще в далеком 2003 году. Тогда ученые обнаружили звездную систему расположенную на расстоянии 12,5 световых лет от Земли. Новое же их исследование совершило полноценный прорыв — оно подтвердило наличие сразу двух планет в этой системе, которые находятся достаточно близко к звезде, чтобы температура на их поверхности оказалась пригодной для поддержания жизни в привычном нам понимании.

В результате исследований, ученые заключили, что самые благоприятные для жизни условия в зоне планет, где “день” сменяется “ночью”. В остальное время температура на поверхности все еще является не самой “приятной” для жизни.