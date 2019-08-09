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Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества

Находятся эти планеты “по соседству” с Солнечной системой
Последние несколько веков астрономы всего мира заняты поиском альтернативных вариантов для колонизации. Недавно ученым как раз удалось обнаружить сразу две экзопланеты (планеты, максимально похожие на нашу планету по своему составу — *прим. редакции*), имеющие рекордно высокие шансы стать “второй Землей”.

Что самое интересное — речь идет не о каких-то дальних галактиках, до которых люди доберутся лишь через тысячу лет. Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.

Израильские астрономы Амри Вандель и Лев Таль-Ор недавно опубликовали результаты собственных исследований, начатых еще в далеком 2003 году. Тогда ученые обнаружили звездную систему расположенную на расстоянии 12,5 световых лет от Земли. Новое же их исследование совершило полноценный прорыв — оно подтвердило наличие сразу двух планет в этой системе, которые находятся достаточно близко к звезде, чтобы температура на их поверхности оказалась пригодной для поддержания жизни в привычном нам понимании.

В результате исследований, ученые заключили, что самые благоприятные для жизни условия в зоне планет, где “день” сменяется “ночью”. В остальное время температура на поверхности все еще является не самой “приятной” для жизни.

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