Раскрыты полезные для почек продукты

“В первую очередь, это брусника, которая содержит фенольные гликозиды, вакцинин, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговую и другие кислоты. Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни”, — отметила врач.

Помимо прочего полезными для почек она назвала и различные специи, в числе которых анис, тмин, фенхель, укроп. Полезными они являются из-за эфирных масел в составе, которые имеют противовоспалительный и спазмолитический эффект, а также положительно влияют на работу почек.

В список полезных для почек продуктов вошли также апельсины, гранат, виноград, лук, чеснок, хурма, арбуз и тыква.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.