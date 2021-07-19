Раскрыты последствия потенциального приближения Луны к Земле

Теперь же появился свежий материал, в котором американский физик из Университета штата Мэн Нил Коминс рассказал, что бы произошло в случае, если Луна находилась на половине своего нынешнего расстояния от Земли.

Оказалось, что в таком случае приливы были бы в восемь раз выше, в то время как острова полностью находились бы под водой на протяжении большей части дня. Live Science пишет, что ещё одним последствием более близкого расположения Луны стала бы непригодность населённых береговых линий для проживания.

Также резкое приближение нашего спутника привело бы к внезапному удару гравитации, что вызвало бы сильные землетрясения и извержения вулканов.