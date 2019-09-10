Раскрыты последствия санкций США для научного прогресса

Так, по словам исследователей, иранским ученым было отказано в возможности публиковать результаты собственных исследований, посещать научные совещания и получать доступ к основным материалам мировой науки. Учитывая тот факт, что темпы международного научно-исследовательского сотрудничества резко возросли в последние десятилетия, теперь ученые крайне уязвимы перед политическими санкциями и академическим бойкотом, которые правительства все чаще используются в качестве альтернативы вооруженному конфликту.

Важно помнить, что Иран занимает третье место во всем мире по количеству выпускников научных и инженерных специальностей и высшему образованию. Также за страной держится 12 место в мире по важности знаний и 32-е место по научно-техническим публикациям. Еще относительно недавно, в 1996 году, Иран занимал первое место в мире по международному сотрудничеству в области опубликованных исследований. Но сегодня это уже в прошлом.