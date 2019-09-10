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Раскрыты последствия санкций США для научного прогресса

Если кратко: то санкции очень плохо сказываются на развитии мировой науки
США и Евросоюз очень часто прибегают к санкциям, чтобы наказать те или иные страны по политическим мотивам. Последние исследования ученых показывают, что подобного рода наказания заметно сдерживают развитие науки во всем мире.

Так, по словам исследователей, иранским ученым было отказано в возможности публиковать результаты собственных исследований, посещать научные совещания и получать доступ к основным материалам мировой науки. Учитывая тот факт, что темпы международного научно-исследовательского сотрудничества резко возросли в последние десятилетия, теперь ученые крайне уязвимы перед политическими санкциями и академическим бойкотом, которые правительства все чаще используются в качестве альтернативы вооруженному конфликту.

Важно помнить, что Иран занимает третье место во всем мире по количеству выпускников научных и инженерных специальностей и высшему образованию. Также за страной держится 12 место в мире по важности знаний и 32-е место по научно-техническим публикациям. Еще относительно недавно, в 1996 году, Иран занимал первое место в мире по международному сотрудничеству в области опубликованных исследований. Но сегодня это уже в прошлом.

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