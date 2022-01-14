Раскрыты правила правильного питья для похудения

По мнению специалиста, тем, кто хочет избавиться от подкожного жира, желательно пить как можно больше воды. При этом в то же время стоит минимизировать количество добавляемого в чай и кофе сахара и сливок, а также ограничить употребление алкоголя и разбавлять 100% фруктовые соки.

Это может показаться банальным, но обычная вода отлично подходит для того, чтобы поддерживать нужным уровень жидкости в организме без ненужных калорий, сахара, жиров или соли. Лорен Манакер

Напомним, что ранее отечественный нутрициолог Анна Дробышева назвала основные ошибки при сбросе лишнего веса. К ним она отнесла полное исключение жиров из рациона.