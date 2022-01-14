Раскрыты правила правильного питья для похудения

Наука и технологии
Вчера в 22:33
1 мин.
Раскрыты правила правильного питья для похуденияСледуя им, можно получить отличный результат
Американский диетолог Лорен Манакер поделилась советами, как правильно пить жидкости, чтобы сбросить лишний вес.
По мнению специалиста, тем, кто хочет избавиться от подкожного жира, желательно пить как можно больше воды. При этом в то же время стоит минимизировать количество добавляемого в чай и кофе сахара и сливок, а также ограничить употребление алкоголя и разбавлять 100% фруктовые соки.
Это может показаться банальным, но обычная вода отлично подходит для того, чтобы поддерживать нужным уровень жидкости в организме без ненужных калорий, сахара, жиров или соли. Лорен Манакер
Напомним, что ранее отечественный нутрициолог Анна Дробышева назвала основные ошибки при сбросе лишнего веса. К ним она отнесла полное исключение жиров из рациона.
Источник: Eat This, Not That!