Раскрыты преимущества и сроки появления 6G

Наука и технологии
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Раскрыты преимущества и сроки появления 6GИ, судя по всему, нас ждёт настоящая революция в беспроводной связи
Лишь недавно ведущие страны мира начали развёртывать мобильные сети 5G, а уже сейчас появились сроки внедрения следующего поколения стандарта.
Так, производитель полупроводникового оборудования MediaTek заявил, что разработка стандарта 6G начнётся уже через пару лет — в 2024-2025 годах. При этом полноценная спецификация стандарта должна появиться в 2027 году, а внедрение технологии ориентировочно к 2030 году.
Помимо сроков, специалисты MediaTek озвучили и ключевые особенности нового поколения связи. Например, к его преимуществам были отнесены скорости, позволяющие реализовать «убийственные приложения», которые будут обеспечивать голографическую и тактильную связь.
Это станет возможным благодаря тому, что 6G будет поддерживать скорость от 1 Гбит/сек до 1 Тбит/сек. Стоит отметить, что при таких скоростях за 1 сек можно будет скачать до 12 фильмов в разрешении 4К.
Источник: PhoneArena