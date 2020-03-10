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Раскрыты проблемы, которые могут возникнуть в России из-за изменения климата
Причем касаются они не только экологического аспекта
Издание РИА Новости, ссылаясь на заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Кислова, опубликовало новый материал, в котором были раскрыты проблемы, которые могут возникнуть в России из-за изменения климата.
Так, согласно данным ученого, таяние вечной мерзлоты и засухи, спровоцированное изменением климата, может оказывать негативное влияние на благополучие страны.”Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП”, — сказал ученый.
Кроме того, Кислов отметил, что в каждом регионе России находится индивидуальный лидирующий экологический процесс, связанный с климатом. Так, к примеру, на севере - деградация вечной мерзлоты, тогда как в Калмыкии и Ставропольском крае фиксируется опустынивание.