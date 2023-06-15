Раскрыты продукты, продлевающие жизнь

Как минимум, об этом говорит свежее исследование, на которое ссылается специалист.

Эксперт рекомендовала включать бобовые в рацион каждый день, поскольку они могут продлить жизнь. Меган объяснила такой эффект тем, что бобовые богаты пребиотическими волокнами, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Она также отмечает, что иногда употребление бобовых может вызывать вздутие живота и метеоризм. Однако при регулярном употреблении продуктов на основе бобовых, неприятные симптомы проявляются реже. Организм постепенно «привыкает» к перевариванию данных продуктов.

Напомним, что ранее нутрициолог Кирилл Стрельников раскрыл полезные свойства чеснока. Он утверждает, что регулярное употребление этого продукта оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.