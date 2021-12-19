Раскрыты простые и доступные способы облегчить симптомы гриппа и ОРВИ

Ни для кого не секрет, что простудные заболевания идут «рука об руку» с лихорадкой, болью в горле, заложенностью носа, ломотой в теле, ознобом, а также слабостью. Для того, чтобы помочь организму справиться со всем этим, необходимо пить как можно больше воды.

При этом специалисты посоветовали заменить в этом случае энергетики и газировку на чай, морс, воду или куриный бульон. Также стоит увеличить количество сна — его должно быть не менее 8-10 часов в сутки.

Такие симптомы как ломота в теле и головная боль снимаются обезболивающим. Но злоупотреблять ими, как отметили эксперты, также не стоит.