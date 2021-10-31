Раскрыты простые способы снизить риск инсульта

По словам специалиста, самый главный из них — нужно вести здоровый образ жизни. В случае, если человек придерживается его, то он может предотвратить до 80% инсультов в своей жизни.

Также важно следить за питанием, отказаться от курения и не употреблять много алкоголя. Вместе с этим стоит понимать, что контроль веса и содержания сахара с холестерином в крови не менее принципиальны, если вам хочется избежать инсульта в будущем.

В то же время можно попытаться снизить потребление красного мяса и других продуктов с насыщенными жирами. Если же говорить о физической нагрузке в разрезе данного вопроса, то она должна быть умеренной. Около 150 минут в неделю.