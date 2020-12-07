Раскрыты "реальные" цены PlayStation 5

Так, если рекомендованная самой Sony цена PlayStaton 5 с дисководом составляет 499 долларов, то на деле устройство можно приобрести в среднем за 1 024 доллара, сообщает The Verge. Разумеется, в данной случае речь идет о покупке консоли у перекупщиков. В случае с версией PlayStation 5 без оптического привода цена ненамного ниже: 990 долларов вместо “официальных” 399. Полная таблица (в которой нашлось место и Xbox Series X, и NVIDIA RTX 3080) приведена ниже: