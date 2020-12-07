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Раскрыты "реальные" цены PlayStation 5
А вместе с тем точно такие же цены новых Xbox и видеокарт NVIDIA RTX 30XX
Около месяца назад состоялся релиз консоли нового поколения Sony - PlayStation 5. И хотя ее официальная цена составляет 399 и 499 долларов (в зависимости от модификации), на деле устройство достаточно сложно купить за эту сумму. Для того, чтобы понимать настоящее положение вещей, были раскрыты “реальные” цены устройства.
Так, если рекомендованная самой Sony цена PlayStaton 5 с дисководом составляет 499 долларов, то на деле устройство можно приобрести в среднем за 1 024 доллара, сообщает The Verge. Разумеется, в данной случае речь идет о покупке консоли у перекупщиков. В случае с версией PlayStation 5 без оптического привода цена ненамного ниже: 990 долларов вместо “официальных” 399. Полная таблица (в которой нашлось место и Xbox Series X, и NVIDIA RTX 3080) приведена ниже:
The Verge
Отметим, что все эти повышения связаны лишь с тем, что производители консолей и видеоигр не смогли справиться со спросом покупателей. В результате этого во многих торговых сетях случился коллапс, который привел к невозможности выдать устройства даже тем, кто сделал предзаказ.