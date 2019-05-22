Раскрыты самые необычные ошибки врачей

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где врачи и другие представителями медицинской сферы делятся самыми необычными случаями из своей практики, которые они не смогли бы разрешить самостоятельно.

Автор темы призывает врачей на Reddit, вспомнить случаи вроде «Слава богу, он обратился за альтернативным мнением». Всего за один день она набрала более 54,8 тысячи лайков и 13,4 тысячи комментариев.

Самой большой популярностью пользуется история психиатра, который лечил пациента от лёгкой депрессии. 30-летний мужчина пришёл с жалобами на бытовые проблемы и четырёх соседей. Каково же было удивление психиатра, когда после успешного лечения пациент снова вернулся в клинику, на этот раз с жалобами на пятерых соседей. Врач решил плотнее заняться его проблемой, попытался связаться с соседями и обнаружил, что пациент живёт в одиночестве и страдает расстройством множественной личности.

Врач-дерматолог под ником BoisterousPlay посоветовал чаще обращаться сразу к нескольким специалистам и избегать врачей, которые рекомендуют просто прятать высыпания под одеждой. Он отметил, что как минимум пять раз диагноз «всё в порядке» от другого врача на самом деле оказался меланомами.

Один офтальмолог поделился, как спас жизнь женщины, обратив внимание на асимметричные и неодинаково расширяющиеся зрачки, что позволило обнаружить бессимптомный рецидив сложной опухоли.

Однажды некий сельский врач отправил на скорой помощи пациента с «пневмонией» на основе рентгеновского снимка, а это оказалось огнестрельное ранение.