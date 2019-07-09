Раскрыты самые ошеломляющие выходки пациентов психбольниц

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где работники психиатрических больниц делятся самыми странными поступками, которые совершали пациенты.

Автор темы призвал медсестёр и медбратьев психиатрических больниц на Reddit, вспомнить самые ошеломляющие поступки, которые только совершали пациенты. Всего за восемь дней тема набрала более 47,6 тысяч лайков и 10,5 тысячи комментариев.

Многие пациенты придумывали изощрённые способы побега. Так, один мужчина попросил вазелин, что не запрещено правилами, затем полностью разделся, намазался им целиком и побежал. Поскольку он был ы изоляторе, то сбежать не смог. Сотрудники больницы на могли вернуть его в палату до конца смены, поскольку тот был слишком скользким.

Одна из бабушек лет семидесяти во время тихой прогулки по саду рядом с больницей внезапно приставила к забору стул и перелезла его с криком: «Пока, подонки!» (Bye, b**ches!) Поймали её уже позднее в городе при попытке купить алкоголь.

Пользователь GrampaBubblegumBalls рассказал о пациенте, который ходил с приклеенными к стопам фото семьи. Таким образом он пытался сохранить близость с семьёй. Один парень пытался защитить медсестру от дьявола тем, что разбил себе руку в кровь об стену.

Одна пожилая женщина лет шестидесяти разгуливала с обнажённой грудью, предлагая: «Мои соски, соски, пожалуйста, для детей». Другая сорокалетняя дама подкладывала себе в кровать коврик из ванной, поскольку верила, что является Богом и медперсонал каждую ночь крадёт её силу с помощью электрошока вагины.