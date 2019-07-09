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Раскрыты самые ошеломляющие выходки пациентов психбольниц

Вазелин можно использовать для побега

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где работники психиатрических больниц делятся самыми странными поступками, которые совершали пациенты.

Автор темы призвал медсестёр и медбратьев психиатрических больниц на Reddit, вспомнить самые ошеломляющие поступки, которые только совершали пациенты. Всего за восемь дней тема набрала более 47,6 тысяч лайков и 10,5 тысячи комментариев.

Многие пациенты придумывали изощрённые способы побега. Так, один мужчина попросил вазелин, что не запрещено правилами, затем полностью разделся, намазался им целиком и побежал. Поскольку он был ы изоляторе, то сбежать не смог. Сотрудники больницы на могли вернуть его в палату до конца смены, поскольку тот был слишком скользким.

Одна из бабушек лет семидесяти во время тихой прогулки по саду рядом с больницей внезапно приставила к забору стул и перелезла его с криком: «Пока, подонки!» (Bye, b**ches!) Поймали её уже позднее в городе при попытке купить алкоголь.

Пользователь GrampaBubblegumBalls рассказал о пациенте, который ходил с приклеенными к стопам фото семьи. Таким образом он пытался сохранить близость с семьёй. Один парень пытался защитить медсестру от дьявола тем, что разбил себе руку в кровь об стену.

Одна пожилая женщина лет шестидесяти разгуливала с обнажённой грудью, предлагая: «Мои соски, соски, пожалуйста, для детей». Другая сорокалетняя дама подкладывала себе в кровать коврик из ванной, поскольку верила, что является Богом и медперсонал каждую ночь крадёт её силу с помощью электрошока вагины.

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