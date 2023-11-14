Раскрыты самые популярные товары на прошедшей распродаже 11.11 среди россиян

Лидерами продаж стали игровые приставки PlayStation 5 от Sony стоимостью около 55 000 рублей. Японская консоль возглавила хит-парад по объему продаж, что свидетельствует о неутолимой жажде развлечений среди российских потребителей.

Не отстает и шведский бренд IKEA, предлагающий широкий ассортимент домашней утвари. Предметы повседневного обихода от компании, известные своей простотой и стилем, доминировали в количестве заказов.

В ходе распродажи, в которой приняли участие такие крупные торговые площадки, как Ozon и Яндекс.Маркет, объем покупок вырос на 64% по сравнению с прошлым годом и составил 30 млрд рублей только на Ozon.

Такой скачок расходов отражает растущую тенденцию к более значительным покупкам: средний чек увеличился на 27%.

Интересно, что самым дорогим товаром стал автомобиль Chery Tiggo стоимостью 2 млн рублей, что свидетельствует о диверсификации типов товаров, востребованных на распродажах.