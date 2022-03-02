Раскрыты секреты лёгкого похудения в пожилом возрасте

По словам специалистов, с возрастом у людей меняется гормональный фон, а также замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса. Всё это, в свою очередь, способно негативно повлиять на конституцию тела.

Для того, чтобы держать вес в пределах нормы, нужно есть больше растворимой и нерастворимой клетчатки. Она помогает продлить чувство сытости. В то же время, для сохранения мышцы, диетологи советуют добавить в рацион достаточное количество белка — хотя бы 25-30 г во время каждого приёма пищи.

Также очень важно сделать выбор в пользу сытного и полезного завтрака. Также если пить зелёный чай, то с его помощью можно более успешно воздействовать на жировые клетки.