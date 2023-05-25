Раскрыты секреты полезного овощного завтрака

Об этом рассказала известный российский диетолог Виктория Гончар. Она также поделилась несколькими интересными вариантами овощных блюд для первого приёма пищи.

Гончар настоятельно рекомендовала выбирать свежие сезонные овощи, но и не отказываться от отварных, тушёных или гриль-варианта. Она также добавила, что дополнить овощные блюда можно рыбой, мясом, птицей, крупами или молочными продуктами.

Одним из вкусных и полезных вариантов завтрака, по словам Гончар, может стать овощной омлет. Помидоры, шпинат, спаржа, сладкий перец, лук-порей и зелень — всё это может быть прекрасным дополнением к вашему утреннему блюду.

А для любителей салатов специалист предлагает вариант с огурцами, помидорами и перцами, заправленный лимонным соком и оливковым маслом.

Не менее интересным вариантом для начала дня может стать овощной смузи, который можно приготовить из различных видов капусты, брокколи, рукколы, шпината, тыквы, моркови, свеклы, сельдерея или петрушки.

Виктория Гончар также советует разнообразить обычную утреннюю овсянку, добавив в неё кусочки грибов, помидоров, цукини, тыквы или лука и заправив её сыром или специями.