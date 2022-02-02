Раскрыты секреты употребления спиртного без риска стать алкоголиком

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Раскрыты секреты употребления спиртного без риска стать алкоголикомИ не то чтобы они какие-то нереализуемые
В сети появился материал, в котором британский эксперт по лечению зависимостей Мартин Престон раскрыл несколько способов употребления горячительных напитков без дальнейшего превращения в алкоголика.
Так, по словам Престона, в первую очередь необходимо настроить себя так, чтобы удержаться от употребления алкоголя до конца рабочей недели. Специалист уточнил, что люди делают это из-за физической и моральной усталости от работы. Но если при этом выпивать ещё и на выходных, то человек начнёт чувствовать себя истощённым и разбитым.
Вместе с тем эксперт призвал отказаться от распития шотов или смешивания разных видов алкогольных напитков. Это, по его мнению, может привести к быстрой потере контроля, а также неприятным последствиям на утро.
Ещё одним из самых важных навыков Престон назвал умение отказываться выпивать «за компанию». Туда же он «отправил» способность принимать решение провести вечер в трезвом уме.
Источник: МедикФорум