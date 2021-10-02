Раскрыты семь отличий гриппа от коронавируса

Сейчас же британские биологи раскрыли сразу семь признаков, отличающих эти два заболевания. Выявить их помогли восемь раундов тестирования, которые проводились в период с июня 2020-го по январь 2021 года, сообщает Express.

По итогу главным отличительным признаком специалисты назвали потерю или изменение запаха, вкуса. Также COVID-19 характеризуют: лихорадка, стойкий кашель, озноб, потеря аппетита и боль в мышцах.

Стоит отметить, что первые четыре симптома в некоторых странах используют для выдачи направления на ПЦР-тестирование. Такое, например, практикуют в Великобритании.

При этом врачи заявляют, что люди, не имеющие ни один из этих симптомов, 100% не болеют коронавирусом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.