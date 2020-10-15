Раскрыты скорость и дальность полета новейшей американской гиперзвуковой ракеты ARRW

Таким образом, расстояние около 1,600 км ракета пролетит примерно за 10-12 минут, сообщает The Drive. При этом, по данным издания, в числе первых боевых транспортных средств, которые оснастят новинкой, значатся стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Стоит отметить, что каждый самолет способен переносить на себе до четырех ракет ARRW.

Издание отмечает, что AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon стала ответной реакцией США на аналогичные разработки России и Китая. Напомним, что начальная боевая готовность оружия запланирована на сентябрь 2022 года. Правда, все еще не ясно, внесла ли пандемия какие-либо коррективы в ожидания американских военных.