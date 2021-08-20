Раскрыты способы защититься от хакерской слежки через камеру смартфона

По словам специалиста, изначально следует анализировать, какие программы в смартфоне требуют доступ к камере смартфона.

“Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения”, — поделился Пономарев.

Ограничить слежку через камеру устройства можно и посредством антивируса. С помощью него пользователь будет уведомлен о доступе к камере без разрешения.

Эксперт сообщил, что еще больше необходимо беспокоиться о несанкционированном доступе мошенников к микрофону, поскольку в этом случае риски более серьезные, чем при слежке через камеру. Так, по его словам, пользователи чаще не снимают свои личные данные, а говорят о них слух. Это могут быть как пин-коды, так и пароли, и прочая конфиденциальная информация.