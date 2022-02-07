Раскрыты сразу четыре фактора, разрушающих сосуды

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Раскрыты сразу четыре фактора, разрушающих сосудыЗаметили их себя? Стоит стать внимательнее ко здоровью
Очень часто люди употребляют пищу и заводят привычки, негативно влияющие на здоровье. О четырёх из них, разрушающих сосуды, решил рассказать медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.
По словам специалиста, курение, сахар, холестирин и высокое кровяное давление — это четыре самых настоящих разрушителями сосудов. Так, например, никотин приводит к сужению сосудов, а это значит, что курящий человек сталкивается с препятствиями в кровоснабжении отдельных участков организма.
Повышенный уровень сахара в крови работает схожим образом — он приводит к повреждению внутренней стенки сосудов. Холестерин же откладывается под сосудистыми клетками и со временем затвердевает в артериях.
Халле также отметил, что высокое кровяное давление опасно тем, что из-за него сосуды могут лопнуть.
Источник: Focus