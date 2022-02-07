Раскрыты сразу четыре фактора, разрушающих сосуды

По словам специалиста, курение, сахар, холестирин и высокое кровяное давление — это четыре самых настоящих разрушителями сосудов. Так, например, никотин приводит к сужению сосудов, а это значит, что курящий человек сталкивается с препятствиями в кровоснабжении отдельных участков организма.

Повышенный уровень сахара в крови работает схожим образом — он приводит к повреждению внутренней стенки сосудов. Холестерин же откладывается под сосудистыми клетками и со временем затвердевает в артериях.

Халле также отметил, что высокое кровяное давление опасно тем, что из-за него сосуды могут лопнуть.