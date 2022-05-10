Раскрыты сразу четыре симптома рака пищевода

Эксперты отнесли к таковым дисфагию (более известную как затруднённое глотание), чувство тошноты, а также отрыжку и изжогу. При этом они отдельно отметили тот факт, что данный вид опухоли обнаружить крайне сложно и эти четыре симптома достаточно «значимы».

Также специалисты уточнили, чаще всего рак пищевода встречается у пациентов, которые перешли порог в 60 лет.

Напомним, что ранее уже российский врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин заявил, что употребление лишь одного продукта уже способно заметно снизить вероятность возникновения рака. По словам эксперта, речь идёт о привычной большинству баклажанной икре.