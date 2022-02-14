Раскрыты сразу несколько возможных способов общения инопланетян с людьми

При этом учёные открыто заявляют, что они не отрицают возможность существования внеземной жизни. Они отмечают, что наша галактика — всего лишь одна из миллиарда других, а это значит, что «во Вселенной, скорее всего, мы не одиноки».

Если же говорить о методах, которые инопланетяне могли бы использовать для общения с человечеством, то к таковым эксперты отнесли лазеры. Так, мощные импульсы могут перемещаться на огромные расстояния, что делает общение с их помощью вполне логичным.

Также есть вероятность, что высокоразвитые цивилизации имеют возможность перемещать звезды, образуя таким образом гигантские знаки. Например, некоторое время назад интерес учёных вызвала звезда KIC 8462852, которая за последние несколько лет необъяснимо потускнела и стала ярче.

Ещё одним способом общения инопланетян с людьми были названы радиоволны.