Раскрыты сроки анонса долгожданных iPhone SE 4, складного iPhone и умных очков Apple

Это придает новости определенную убедительность, ведь информация не от очередного анонима, который якобы нашел «утекшую» презентацию под ботинком.

Карта обещает долгожданные продукты, включая складной iPhone и AR-очки Apple. И хотя она вполне может оказаться фейком, ее создатель явно постарался – прогнозы на 2023 год на удивление точны.

На этот год карта предсказывает уже выпущенный Vision Pro, новые модели OLED iPad Pro (их ждут уже в этом или следующем месяце), а также увеличенные экраны для iPhone 16 Pro (6.3 дюйма) и iPhone 16 Pro Max (6.9 дюйма).