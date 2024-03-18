Раскрыты сроки анонса долгожданных iPhone SE 4, складного iPhone и умных очков Apple

Раскрыты сроки анонса долгожданных iPhone SE 4, складного iPhone и умных очков AppleДорожная карта прописана аж до 2027 года
Это придает новости определенную убедительность, ведь информация не от очередного анонима, который якобы нашел «утекшую» презентацию под ботинком.
Карта обещает долгожданные продукты, включая складной iPhone и AR-очки Apple. И хотя она вполне может оказаться фейком, ее создатель явно постарался – прогнозы на 2023 год на удивление точны.
На этот год карта предсказывает уже выпущенный Vision Pro, новые модели OLED iPad Pro (их ждут уже в этом или следующем месяце), а также увеличенные экраны для iPhone 16 Pro (6.3 дюйма) и iPhone 16 Pro Max (6.9 дюйма).
На следующий, 2025 год, карта обещает iPhone SE 4 с 6.1-дюймовым OLED-дисплеем и 48-мегапиксельной камерой, а также тройную 48-мегапиксельную камеру для линейки iPhone 17 Pro. Ожидается, что iPhone Pro 2025 года будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти.
Самое интересное ожидается в 2026 году – запуск первого складного iPhone! Устройство будет иметь 6-дюймовый экран снаружи и 8-дюймовый внутренний дисплей.
Также в 2026 году, согласно карте, появится линейка OLED iPad Air с 8.4-дюймовой и 10.9-дюймовой моделями. К тому же, 14-дюймовые и 16-дюймовые OLED MacBooks тоже заявлены на 2026 год.
А в далеком 2027 году нас ждет новинка, которая, как все надеются, заменит iPhone – AR-очки от Apple.
Очень заманчивая перспектива! Очки будут оснащены 1.4-дюймовыми RGB-экранами MicroOLED или MicroLED. И наконец, в том же году должен появиться складной iPad с 20-дюймовым дисплеем.