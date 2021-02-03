Раскрыты сроки анонса первого VR-шлема Apple

Согласно имеющимся данным, большая часть компонентов для нового устройства будут готовы уже в 2021 году. Судя по всему, речь идёт о шести линзах и LIDAR-камере, с помощью которой шлем сможет распознавать объекты вокруг пользователя.

Ожидается, что в четвёртом квартале 2021 года Apple начнёт производство шлема виртуальной реальности, а выпустит девайс в 2022 году. За производство чипов устройства будет отвечать TSMC, в то время как выпуск камер отдадут Largan и Genius Electronic Optical.

Инсайдеры также утверждают, что цена новинки будет составлять около 500 долларов или 38 тыс рублей. Для сравнения, Oculus Quest 2 от Facebook стоит 350 долларов.