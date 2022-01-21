Раскрыты сроки массовых поставок российских ракет «Циркон»

По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, у российской армии есть и иное важное достижение. Так, ещё в четвёртом квартале 2021 года на опытное дежурство заступил модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Напомним, что ранее стало известно о том, что государственная комиссия выступила с рекомендацией принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей ВМФ России. Такое решение было принято на основании итогов испытаний ракеты.