Раскрыты сроки начала испытаний новейшей российской подлодки «Белгород»

По данным агентства ТАСС, государственные испытания подлодки запланированы на конец весны 2021 года. При этом в качестве акватории для тестирования было выбрано Белое моря. Заявляется, что май, в качестве даты, был выбран неспроста — именно тогда море вскроется ото льда.

Напомним, что атомная подводная лодка «Белгород» носит на борту аппараты 2М39 «Посейдон». С их помощью можно уничтожить ударные группы противника, а также прибрежную военную инфраструктуру. Также стоит понимать, что этот снаряд есть ни что иное, как своеобразная ядерная торпеда.