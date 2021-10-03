Раскрыты сроки начала размещения американских истребителей F-35 в Европе

По словам подполковника ВВС США Йена Маклафлина, начаться процесс должен уже до конца 2021 года, передаёт The Drive. При этом уточняется, что новейшие боевые самолёты получит эскадрилья «Валькирия».

Это та самая группа, которая размещена на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Ожидается, что в её состав войдут 27 самолётов F-35A Lightning II. Что интересно, это будет в принципе первая группа американских истребителей данной модели, которая располагается где-либо за пределами США.

Напомним, что недавно американское издание 19FortyFive опубликовало в сети свежий материал. В нём оно постаралось объяснить превосходство F-35 над Су-35.