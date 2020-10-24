Раскрыты сроки окончания разработки Windows 10X для устройств с двумя дисплеями

Главный редактор WindowsCentral Зака Боудена опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявил о финальной стадии RTM (Release To Manufacturers) Windows 10X уже в декабре 2020 года, передает Softpedia. Но то будет релиз для производителей компьютеров и ноутбуков - до простых пользователей специальная версия Windows доберется лишь весной 2021 года.

Напомним, что ранее в сети появлялась информация о том, что Microsoft может начать публичное тестирование новой вариации своей ОС во втором квартале 2021 года, причем лишь для устройств с одним дисплеем. Девайсы с двумя экранами, согласно тем слухам, должны были получить публичную бету еще позже.