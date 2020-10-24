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Раскрыты сроки окончания разработки Windows 10X для устройств с двумя дисплеями
Случится это уже в ближайшие два месяца
В конце 2019 года Microsoft анонсировала множество интересных новинок: от складного устройства Surface Neo, до специальной версии Windows 10 под это дело - Windows 10X. И вот, спустя что-то около года, наконец-то были раскрыты более-менее достоверные данные о сроках окончаниях разработки Windows 10X для устройств с двумя дисплеями.
Главный редактор WindowsCentral Зака Боудена опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявил о финальной стадии RTM (Release To Manufacturers) Windows 10X уже в декабре 2020 года, передает Softpedia. Но то будет релиз для производителей компьютеров и ноутбуков - до простых пользователей специальная версия Windows доберется лишь весной 2021 года.
Напомним, что ранее в сети появлялась информация о том, что Microsoft может начать публичное тестирование новой вариации своей ОС во втором квартале 2021 года, причем лишь для устройств с одним дисплеем. Девайсы с двумя экранами, согласно тем слухам, должны были получить публичную бету еще позже.