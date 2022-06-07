Раскрыты сроки первого запуска российского беспилотника нового поколения

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Раскрыты сроки первого запуска российского беспилотника нового поколенияА также старта серийного его производства
В Сети появилась информация о будущем новейшего российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) палубного базирования.
Агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что серийное производство беспилотника нового поколения начнётся в 2026 году. При этом первый испытательный полёт намечен уже на 2025 год.
Тот же источник поделился информацией о старте эскизного проектирования ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования уже во второй половине 2022-го. Сдача проекта намечена ориентировочно на 2024 год.
Напомним, что ранее, в январе, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производством беспилотников палубного базирования и аппаратов вертолётного типа займётся завод, недавно открытый в подмосковной Дубне.