Раскрыты сроки первого запуска российского беспилотника нового поколения

Агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что серийное производство беспилотника нового поколения начнётся в 2026 году. При этом первый испытательный полёт намечен уже на 2025 год.

Тот же источник поделился информацией о старте эскизного проектирования ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования уже во второй половине 2022-го. Сдача проекта намечена ориентировочно на 2024 год.

Напомним, что ранее, в январе, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производством беспилотников палубного базирования и аппаратов вертолётного типа займётся завод, недавно открытый в подмосковной Дубне.