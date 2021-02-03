Раскрыты сроки первых поставок российских ракетных систем С-400 в Индию

По словам специалиста, уже до конца года российские производители отправят в Индию новейшее ракетное вооружение, пишет Военное Обозрение. При этом процесс выполнения контракта Дрожжов назвал плавным, идущим по графику.

Также стало известно, что индийская сторона отправила своих специалистов в Россию. Их будут обучать использованию ракетных комплексов.

Напомним, что Индия подписала контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400. Последняя поставка военной техники намечено на апрель 2023 года. И, учитывая, что всё идёт по графику, есть все шансы, что Инди получит свои зенитно-ракетные комплексы вовремя.