Раскрыты сроки поставок российского пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

Также Тарасов напомнил, что ППК-20 прошёл государственные испытания ещё в 2020 году, но так и не стал предметов оснащения вооружённых сил, пишет Военное Обозрение . Сам пистолет разрабатывался с прицелом на подразделения силовых ведомств.

Разработчики новинки рассказали, что в ходе работы над новым оружием была улучшена эргономика ПП. Вместе с тем доработали и прилагаемое к нему снаряжения: например, в состав был введён прибор для малошумной стрельбы. При этом инженеры отметили и возросшую в сравнении с базовым «Витязь-СН» надёжность ППК-20.