Раскрыты сроки появления беспилотных такси и автобусов в Москве

По словам градоначальника, первый общественный транспорт и такси с автопилотом могут появиться на дорогах Москвы уже к 2040 году, пишет ТАСС. При этом уже в 2021-м первые коммерческие перевозки при помощи беспилотников планируются в Сколково.

Собянин рассказал, что хоть за подобными технологиями явное будущее, он не считает, что «беспилотники смогут сильно улучшить ситуацию на дорогах».

Напомним, что чуть ранее с критикой собственной системы автопилота выступил Илон Маск. По его мнению, технология всё ещё очень сырая. Но несмотря на это, глава Tesla пообещал в ближайшее время исправить ситуацию, доработав систему.