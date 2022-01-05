Раскрыты сроки появления российской вакцины от COVID-19 для детей

По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, случиться это должно уже в текущем, 2022 году. При этом вместе с детской вакциной от COVID-19, стоит ожидать появления и назального варианта, отметил специалист.

По словам Гинцбурга, вакцинация препаратом для детей всех возрастов будет добровольной. Вместе с этим он добавил, что до конца 2022-го ожидается старт клинических испытаний профилактического препарата, который будет способен защитить одновременно и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее участник испытания назальной вакцины от COVID-19 заявил, что он не столкнулся с побочными эффектами в связи с вакцинацией. Температура его тела оставалась в норме, также отсутствовали головная и мышечная боли.