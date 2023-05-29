Раскрыты сроки возможного появления в России собственной спутниково-сотовой связи

Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на период с 2024 по 2035 годы. Так, согласно документу, к 2030 году на орбите будет создана отечественная группировка низкоорбитальных спутников.

Она возьмёт на себя обеспечение доступа в Интернет в отдельных регионах и передачу сообщений с мобильных телефонов экстренным службам в случае недоступности сотовой связи.

Через пять лет после этого планируется создание гибридной сети, которая охватит всю территорию России и предоставит доступ в Интернет, а также резервное телевидение. В стратегии отмечается, что такая сеть будет доступна на автотрассах, в Арктической зоне и на Северном морском пути.

Однако, в Минцифре РФ отметили, что это лишь предложения рабочей группы, а сама стратегия всё ещё находится в процессе разработки. После обсуждения инициативы будет принято решение о ее включении в итоговый документ.