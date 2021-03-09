Раскрыты сроки выхода новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4

Судя по заявлению популярного интернет-инсайдера Ice Universe, обновлённая линейка «умных» часов Samsung будет представлена уже во втором квартале 2021 года. Ожидается, что произойдёт это ближе к июню.

Напомним, что прежние утечки утверждали, что Samsung «переведёт» свои новые носимые гаджеты с собственной операционной системы Tizen OS на решение от Google — Wear OS. Также новинкам приписывают возможность измерять уровень глюкозы в крови благодаря свежей разработке, участие в которой принимали специалисты MIT. Эта функция будет особенно полезна людям, страдающим диабетом.