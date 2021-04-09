Раскрыты сроки выхода собственного 5G-процессора для смартфонов от Xiaomi

При этом, если верить данным Digitimes, вместе с Xiaomi подобные наработки есть и у инженеров Oppo. Оба производителя должны представить свои решения в конце 2021 или в начале 2022 годов, пишет Android Authority.

Инсайдеры сообщают, что одной из главных причин, почему китайские производители смартфонов решили двигаться в данном направлении, стали проблемы Huawei с TSMC. Речь идёт о запрете мощностям тайваньской компании помогать китайскому ИТ-гиганту производить чипы серии Kirin.

Возможно, взявшись за создание своих процессоров, Xiaomi и Oppo надеются стать более независимыми от заводов в других странах.