Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Раскрыты сроки выхода собственного 5G-процессора для смартфонов от Xiaomi
Ждать осталось недолго
В сети появились свежие подробности о разработках, которые китайская Xiaomi готовит втайне от широкой публики. Как оказалось, уже достаточно скоро от техногиганта стоит ждать анонса первого мобильного 5G-чипа собственного производства.
При этом, если верить данным Digitimes, вместе с Xiaomi подобные наработки есть и у инженеров Oppo. Оба производителя должны представить свои решения в конце 2021 или в начале 2022 годов, пишет Android Authority.
Инсайдеры сообщают, что одной из главных причин, почему китайские производители смартфонов решили двигаться в данном направлении, стали проблемы Huawei с TSMC. Речь идёт о запрете мощностям тайваньской компании помогать китайскому ИТ-гиганту производить чипы серии Kirin.
Возможно, взявшись за создание своих процессоров, Xiaomi и Oppo надеются стать более независимыми от заводов в других странах.