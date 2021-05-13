Наука и технологии
Сегодня в 12:03
Раскрыты сроки выпуска в России зарубежной вакцины от COVID-19
Той самой, от которой многие страны Европы отказываются
Стало известно о том, как скоро британско-шведская вакцина AstraZeneca начнёт выпускаться в России. Интересно, что в гражданский оборот внутри страны лекарство так и не попадёт.
Сообщается, что первая партия препарата сойдёт с конвейера уже в июне текущего года. Производство вакцины пройдёт на мощностях российской фармацевтической компании «Р-Фарм», передаёт РБК.
По планам фирмы, в месяц будет выпускаться по несколько сотен тысяч доз. При этом лекарство будет поставляться исключительно для экспорта — в гражданский оборот на территории России оно поступать не будет.
Отметим, что на сегодняшний день целый ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Связано это с обнаружением тромбоза у привившихся пациентов.