Раскрыты сроки выпуска в России зарубежной вакцины от COVID-19

Сообщается, что первая партия препарата сойдёт с конвейера уже в июне текущего года. Производство вакцины пройдёт на мощностях российской фармацевтической компании «Р-Фарм», передаёт РБК.

По планам фирмы, в месяц будет выпускаться по несколько сотен тысяч доз. При этом лекарство будет поставляться исключительно для экспорта — в гражданский оборот на территории России оно поступать не будет.

Отметим, что на сегодняшний день целый ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Связано это с обнаружением тромбоза у привившихся пациентов.