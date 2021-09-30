Раскрыты сроки запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки из-под воды

Если верить ТАСС, ссылающемуся на собственные источники, надводные испытания с атомной подводной лодки «Северодвинск» пройдут в октябре, в то время как подводные — в ноябре.

Изначально надводный этап был запланирован на сентябрь 2021 года, но из-за необходимости проведения технической подготовки, его перенесли на следующий месяц.

Напомним, что информационное агентство также ранее сообщало об успешном окончании лётно-конструкторских испытаний «Циркона» с надводного носителя.

В какие сроки российские инженеры и военные намерены начать поставку гиперзвуковые ракеты в войска — неизвестно.