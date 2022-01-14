Раскрыты сроки завершения испытаний новейшего российского плавающего танка «Спрут-СДМ1»

Представитель компании также отметил, что Курганмашзавод продолжает выполнение государственной программы вооружений до 2027 года. В рамках неё будут поставлены боевые машины пехоты БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, а также десантируемые БМД-4М и БТР-МДМ.

Напомним, что ранее, в июле 2021 года, плавающий танк испытали в Чёрном море.