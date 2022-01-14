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Раскрыты сроки завершения испытаний новейшего российского плавающего танка «Спрут-СДМ1»Случится это уже в ближайшие месяцы
В сети появилась свежая информация о том, в какие сроки планируется завершить государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».
Оказалось, что по планам Ростеха это произойдёт уже в начале текущего, 2022 года. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
В 2022 году Курганмашзавод планирует приступить к освоению производства лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» для Воздушно-десантных войск. В первом квартале этого года завершатся госиспытания этой уникальной боевой машины.
Бекхан Оздоев
Представитель компании также отметил, что Курганмашзавод продолжает выполнение государственной программы вооружений до 2027 года. В рамках неё будут поставлены боевые машины пехоты БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, а также десантируемые БМД-4М и БТР-МДМ.
Напомним, что ранее, в июле 2021 года, плавающий танк испытали в Чёрном море.
Источник: ТАСС